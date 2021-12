Homem usa braço de silicone para fingir se vacinar contra a Covid

Na Itália, um homem, de 50 anos, está sendo acusado de fraude após usar um braço falso de silicone para se vacinar contra a Covid-19. A suspeita é que a tentativa tenha sido para evitar a injeção, mas conseguir o passe de imunização. As informações são do portal PopTime.

Após assinar um formulário de consentimento e completar todas as formalidades, o homem sentou-se e levantou a manga da camisa enquanto se preparava para a agente de saúde administrar a dose da vacina. Inicialmente, a profissional não desconfiou de nada, pois o silicone possuía cor semelhante a pele. No entanto, ao tocar no braço, percebeu algo estranho e pediu para que o homem tirasse a camisa. O homem tentou persuadir a agente a ignorar o caso.

“Me senti ofendida como profissional. A cor do braço me fez suspeitar. Então, pedi ao homem para mostrar o resto do braço esquerdo. Era bem feito mas não era da cor exata do resto do braço”, contou a agente de saúde, Filippa Bua.

Não ficou claro se ele estava usando um braço falso inteiro ou apenas uma camada de silicone acima da pele.

“A prontidão e habilidade da agente de saúde arruinou os planos deste indivíduo, que agora terá que responder ao judiciário,” disse Alberto Cirio, presidente de Piemonte, em uma declaração conjunta com Luigi Icardi, membro do conselho de saúde da região.