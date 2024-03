Homem é diagnosticado com 'infecção mortal' após remover pelo encravado

Um homem chamado Steven, de idade não revelada, foi diagnosticado com sepse, uma infecção potencialmente fatal, após tentar remover um pelo encravado da perna. Após o diagnóstico, ele entrou em coma e os médicos lhe deram apenas 4% de chance de sobreviver. O caso, divulgado por sua irmã no TikTok, alertou sobre os perigos de infecções aparentemente inofensivas.

Após a remoção do pelo, o homem começou a apresentar sintomas como febre e calafrios. Ele foi levado ao hospital, onde foi diagnosticado com a doença.

O que é Sepse?

A sepse é uma resposta extrema do sistema imunológico a uma infecção, e pode levar à morte. Ele desenvolveu coágulos sanguíneos, pneumonia, falência de órgãos e síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). A infecção bacteriana também atingiu seu coração, causando danos graves.

Steven passou por diversas cirurgias e terapias durante o mês em que esteve em coma após o choque séptico. Ele acordou finalmente sem apresentar danos cerebrais e, desde então, se recuperou quase totalmente.

A infecção pode se desenvolver rapidamente e ser fatal se não for tratada a tempo. Apesar de ser uma condição grave, a sepse pode ser evitada com medidas simples, como lavar as mãos com frequência, manter a carteira de vacinação em dia e evitar o uso desnecessário de antibióticos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)