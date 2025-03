Homem é condenado por assassinar e esquartejar amigo em 27 partes

Um homem identificado como Marcin Majerkiewicz, de 42 anos, foi condenado pelo assassinato de seu amigo, Stuart Everett, de 67 anos, em Salford, na Inglaterra. O julgamento ocorreu no Tribunal da Coroa de Manchester, onde foram apresentados detalhes sobre o crime e a tentativa do acusado de ocultar evidências.

A investigação revelou que Everett, conhecido como “Benny”, foi morto a golpes de martelo entre os dias 27 e 28 de março de 2024. Após o homicídio, Majerkiewicz esquartejou o corpo da vítima em pelo menos 27 partes e espalhou os restos mortais por diversas áreas de Salford e Manchester.

A polícia foi acionada em 4 de abril, quando um transeunte encontrou um torso humano envolto em filme plástico em Kersal Dale, uma reserva natural. A cena do crime permaneceu isolada por 12 dias, enquanto peritos realizavam buscas e coletavam evidências.

Câmeras de segurança registraram imagens de Majerkiewicz carregando uma sacola pesada pela Bury New Road, em Prestwich. O indivíduo foi visto descartando o volume em um local afastado. Três semanas depois, um policial reconheceu Majerkiewicz, que foi preso em 25 de abril em um ônibus.

As buscas localizaram partes do corpo da vítima em diferentes pontos remotos, mas apenas cerca de 30% dos restos mortais foram recuperados. Exames forenses na residência do acusado indicaram que ele tentou limpar vestígios do crime. Foram encontradas manchas de sangue no carpete e no assoalho, além da substituição de um pedaço do carpete para encobrir evidências. Majerkiewicz também teria descartado um sofá-cama e uma geladeira, ambos contendo DNA da vítima.

Brutalidade e frieza

Durante a investigação, policiais encontraram uma serra com vestígios de sangue e fragmentos do crânio de Everett, que havia sido dividido em quatro partes. A causa da morte foi confirmada como múltiplos traumatismos cranianos.

A polícia também apurou que, após o crime, Majerkiewicz assumiu a identidade de Everett e enviou mensagens aos familiares da vítima, além de um cartão de aniversário, para manter a aparência de normalidade.

O condenado, que estava desempregado e possuía dívidas de aproximadamente 60 mil libras (cerca de R$ 443 mil), foi descrito pelos investigadores como alguém com “obsessão por horror e sangue”. Os promotores ressaltaram a brutalidade do crime e a tentativa de Majerkiewicz de ocultar suas ações.

O julgamento foi concluído rapidamente, com o júri declarando Majerkiewicz culpado em menos de duas horas de deliberação. A sentença será de prisão perpétua, com período mínimo a ser definido em 28 de março.

A família de Stuart Everett lamentou o ocorrido. “Nossa família está traumatizada além do que se pode imaginar”, declarou Richard Ziemacki, irmão da vítima.

A investigação envolveu 2 mil horas de análise de imagens de câmeras de segurança, 3 mil provas coletadas e mais de 450 depoimentos de testemunhas, resultando na conclusão do caso e na condenação de Majerkiewicz.