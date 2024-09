Considerada a ‘gata mais velha do mundo’, Rosie morre aos 33 anos; saiba quem tem o título oficial

Rosie, gata considerada a mais velha do mundo, morreu aos 33 anos. A felina morava com a tutora, Lila Brisset, em Norwich, cidade localizada no leste da Inglaterra. Lilia, de 73 anos, acolheu Rosie em 1991.

VEJA MAIS

O título oficial de bichano mais velho do mundo não pertencia a Rosie, mas, sim, a Flossie, gata de 28 anos que vive em Kent, Inglaterra. Flossie, nascida em 1995, recebeu a honraria do Guinness World Records em 2022.

Desde 2018, Flossie detém o título de gata mais velha do mundo, conforme o Guinness World Records (Reprodução / Guinness World Records)

Ano passado, um porta-voz do Guinness World Records incentivou Lila a enviar um pedido de análise da idade de Rosie, para que ela recebesse o título. A tutora, entretanto, não o fez, segundo o NY Post.

Lila Brisset, 73 anos, acolheu Rosie em 1991 (Reprodução)

Os 33 anos de vida de Rosie equivalem a 152 anos para humanos. Gatos vivem, em média, entre 12 e 18 anos. “Sinto muita falta dela. Ela não estava muito bem e um dia ela simplesmente entrou no corredor da casa, deitou-se e faleceu. Mas há muitas boas lembranças e estou feliz que tivemos nosso tempo juntas”, disse Lila.

Creme Puff mantém o recorde de gato com vida mais longa da história (Reprodução)

O recorde mundial registrado de gato com vida mais longa é de Creme Puff, bichano nascido em 1967. O animal morava no Texas (Estados Unidos) e viveu por 38 anos e 3 dias. Creme Puff morreu em 2005 e, mesmo após 19 anos, seu legado permanece intocável.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)