Homem ameaça policiais e morre baleado no Arco do Triunfo, em Paris

Um homem foi baleado e morreu após ameaçar policiais com uma faca, no Arco do Triunfo, em Paris (França). A situação aconteceu nessa sexta-feira (13), durante a cerimônia de reacendimento da chama no Túmulo do Soldado Desconhecido. O homem levou diversos tiros e, antes, chegou a ferir a mão de um policial, segundo o Le Monde.

De acordo com o site francês RTL, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O homem morava no subúrbio de Seine-Saint-Denis e já era conhecido pelas autoridades. Anteriormente, ele foi submetido a medidas de controle administrativo e vigilância, além de ter sido obrigado a comparecer diariamente a delegacias.

As motivações do ataque ainda são desconhecidas, segundo o ministro do Interior, Bruno Retailleau. O gabinete do procurador nacional antiterrorismo da França, Oliver Christien, assumiu o caso e iniciou uma investigação. Para manter a segurança, o público está com acesso impedido à estação de metrô Charles de Gaulle-Étoile, servida pelas linhas 1, 6 e RER A.