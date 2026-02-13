Tiroteio interdita Raposo Tavares em SP; suspeitos fogem e PM usa drones nas buscas

Uma troca de tiros entre suspeitos e a Polícia Militar interditou a Rodovia Raposo Tavares, na região metropolitana de Sorocaba, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 13. A via foi liberada por volta das 11 horas.

Dois suspeitos foram presos e outros dois fugiram pela mata. A Polícia Militar utiliza drone para verificar se há outros criminosos escondidos na área.

Segundo o registro da ocorrência, a polícia foi ao local após receber uma denúncia de que homens encapuzados tinham descido de um Audi e entrado em um Chevrolet Ônix, perto do condomínio Saint Chardel. Ao chegarem no local, os PMs foram recebidos com tiros de fuzil.

Os agentes acompanharam o veículo pela Estrada do Ipatinga, acessando a rodovia Raposo Tavares. Na altura do km 112, sentido interior, os suspeitos dispararam contra a viatura. Efetuaram novos disparos no Km 123 e abandonaram o veículo na altura da Estrada de Aparecida.

Dois foram presos, sendo um deles baleado na perna e levado ao Hospital de Sorocaba. Outros dois teriam fugido pela mata.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos alugaram uma casa na região de Araçoiaba da Serra, usada como ponto de encontro. A polícia acredita que eles planejavam cometer crime mais grave do que roubo de carga de cigarros, considerando o uso de fuzis e dos coletes que foram apreendidos.