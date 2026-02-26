Hillary Clinton diz que nunca conheceu Jeffrey Epstein

A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos (EUA), Hillary Clinton, revelou em depoimento que nunca conheceu Jeffrey Epstein, magnata condenado por liderar uma rede de abuso e exploração sexual. Nessa quinta-feira (26), ela afirmou que não possuía conexões pessoais com o magnata e que o marido, Bill Clinton, não sabia das ações criminosas. Hillary deu entrevistas assim que saiu da sessão na Câmara dos EUA.

VEJA MAIS

Segundo a ex-secretária, ela respondeu “a todas as perguntas da melhor maneira possível”, baseada naquilo que sabia sobre Epstein e o caso. “Eu nunca conheci Jeffrey Epstein, nunca tive qualquer conexão ou comunicação com ele. Conhecia Ghislaine Maxwell [cúmplice de Epstein] de forma casual, como uma conhecida. Mas, seja o que for que me perguntaram, fiz o meu melhor para responder”, declarou.

O marido da ex-secretária voou, diversas vezes, no avião do magnata no início dos anos 2000, quando deixou de ser presidente dos EUA. Bill negou qualquer irregularidade e demonstrou estar arrependido pela associação a Epstein. Ao ser questionada sobre a relação entre o companheiro e o condenado, Hillary disse estar 100% confiante de que não há ligação: “Eu acho que a cronologia da conexão que ele [Bill Clinton] teve com Epstein terminou anos, vários anos antes de qualquer coisa sobre as atividades criminosas de Epstein vir à tona, e que ele [Jeffrey Epstein] foi acusado e, lamentavelmente, recebeu um acordo favorável, o que, como disse na minha declaração, se isso não tivesse acontecido, talvez o comportamento predatório dele pudesse ter sido interrompido mais cedo.”

O presidente do Comitê de Supervisão, James Comer, disse que, enquanto Bill Clinton estava como presidente dos Estados Unidos, Epstein fez 17 visitas à Casa Branca. O Departamento de Justiça chamou a atenção para fotos do ex-presidente em documentos vazados, que também revelaram vínculos entre Epstein e diversos líderes políticos e empresariais. Entre os citados, estão o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e o CEO da Tesla, Elon Musk.