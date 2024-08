VÍDEO: Helicóptero pega fogo ao resgatar vítima em campo de futebol

Um helicóptero de emergência pegou fogo, no último sábado (10), após pousar no campo de um estádio de futebol, em Córdoba, na Espanha, para resgatar um paciente que havia sofrido um infarto e levá-lo até um hospital. Quando estava se preparando para decolar, o helicóptero sofreu uma pane e começou a pegar fogo.

Os cinco ocupantes da aeronave - piloto, tripulante, médico, enfermeiro e enfermo - ficaram feridos no incidente. O caso do paciente foi o mais grave, pois ele já estava preso em uma maca dentro do helicóptero quando o incêndio se iniciou. Por conta disso, seu resgate foi mais demorado.

Segundo a emissora Telecinco, uma partida de futebol que ocorreria no estádio, por um campeonato regional, foi cancelada. Os policiais que estavam na região para realizar a segurança do jogo, ajudaram no resgate dos acidentados antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Três meses antes do ocorrido, uma denúncia feita às autoridades locais havia alertado sobre problemas na manutenção nas aeronaves de socorro utilizadas na região. Após o incidente no campo de futebol, o sindicato da categoria exigiu "garantias máximas de segurança" para o trabalho de resgate aéreo.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)