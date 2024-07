Compositor de ‘São Amores’ critica dança viral do hit de Pabllo Vittar: ‘uma vergonha’

O artista espanhol Lucas Gonzalez Gomez, compositor da versão original de “São Amores” que ganhou destaque na voz de Pabllo Vittar, criticou a coreografia viral associada à canção. Em uma publicação amplamente repercutida pela mídia espanhola, Gonzalez Gomez disse que a coreografia criada pela peruana Lis Padilla é “uma vergonha”.

Gonzalez Gomez destacou que o gesto de corte no pescoço que Lis Padilla faz no trecho "amores que matam" é algo “indescritível". Além disso, o músico demonstrou desconforto com o gesto de arma no momento em que a música entoa "amores que matam pum pum pum". "Isso me dá vontade de sair à rua e cumprimentar as pessoas dessa maneira. Dá nervoso", afirmou o compositor.

História da canção

A música "São Amores" faz parte do álbum "Batidão Tropical Vol. 2", lançado neste ano por Pabllo Vittar. O álbum é inspirado no forró eletrônico popular no Brasil nos anos 2000, trazendo releituras de clássicos como "Me Usa". Originalmente intitulada "Son de Amores", a canção espanhola foi lançada em 2001 e já havia alcançado sucesso no Brasil em 2007, quando foi regravada pela banda Forró do Muído, liderada pelas irmãs Simone e Simaria.

O relançamento de "São Amores" por Pabllo Vittar alcançou grande popularidade, especialmente após a coreografia de Lis Padilla se tornar viral. O vídeo da dança criado pela peruana já acumula mais de 25 milhões de visualizações somente no TikTok. A coreografia ganhou notoriedade global, sendo replicada por pessoas ao redor do mundo e até mesmo por atletas olímpicos, incluindo a equipe masculina de ginástica da Espanha.

Pabllo Vittar expressou sua gratidão a Lis Padilla por ajudar a viralizar a música. Durante sua participação no programa TVZ, do Multishow, a drag queen agradeceu à peruana, destacando que foi graças a ela que "São Amores" se tornou um fenômeno nas plataformas digitais. "Muito obrigado por seu êxito, Liz. E te espero aqui no Brasil", declarou Vittar.