Hamas confirma morte de seu líder Yahya Sinwar e afirma que não libertará reféns

O movimento islamista palestino Hamas confirmou nesta sexta-feira (18.10) a morte de seu líder Yahya Sinwar, um dia após Israel anunciar que o eliminou em uma operação na Faixa de Gaza.

"Choramos a morte do grande líder, o irmão mártir Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declarou Khalil al Hayya, um dirigente do Hamas que mora no Catar, em um vídeo exibido pelo canal Al Jazeera.

Hamas afirma que não libertará reféns até o fim da guerra

Os reféns não serão livres "a menos que a agressão contra o nosso povo cesse, aconteça uma retirada completa e os nossos heroicos prisioneiros sejam libertados das prisões da ocupação", declarou Khalil al-Hayya, alto funcionário do Hamas radicado no Catar.