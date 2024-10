Sozinho em prédio destruído: Israel divulga vídeo dos momentos finais do líder do Hamas; veja

O Exército israelense difundiu, nesta quinta-feira (17.10), um vídeo curto filmado por um drone que mostra um homem ferido, a quem apresenta como o líder do Hamas, Yahya Sinwar, pouco antes de ele ser eliminado em uma operação militar em Gaza.

O homem, sentado no sofá de uma sala destruída no primeiro andar de um edifício parcialmente devastado, tem o rosto coberto por um pano que poderia ser um keffiyeh e segura com a mão um objeto que parece ser um sabre, que ele lança contra o drone.

Segundo o Exército, essas imagens são de Yahya Sinwar "momentos antes de sua eliminação".