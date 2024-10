Israel confirma morte de Yahya Sinwar, mentor do atentado de 7 de outubro

Autoridades israelenses confirmaram nesta quinta-feira (17) a morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas e mentor do atentado de 7 de outubro de 2023. Israel afirma que soldados mataram três integrantes do Hamas durante um confronto por terra em Gaza.

O Exército israelense diz que realizou testes de DNA e de compatibilidade de arcada dentária para confirmar a identidade.

“O assassino em massa Yahya Sinwar, responsável pelo massacre e atrocidades de 7 de outubro, foi morto hoje por soldados das FDI”, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, em comunicado.

Sinwar é considerado um dos principais mentores dos atentados terroristas em Israel, ocorridos em 7 de outubro de 2023, que resultaram em aproximadamente 1.200 mortes. Poucos dias após o ataque, Israel o colocou na sua lista de alvos a serem eliminados.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)