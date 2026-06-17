Guiana Francesa irá receber Imagem Peregrina de Nazaré pela primeira vez neste sábado (20)

Entre os dias 20 e 26 de junho, cidades da Guiana Francesa, onde a tradição do Círio é celebrada há mais de duas décadas pela comunidade brasileira, irão receber visitas da Imagem Peregrina de Nazaré. A programação inclui missas, procissões, encontros comunitários e momentos de evangelização nas cidades de Caiena, Macouria, Kourou e Saint-Georges de l’Oyapock, município localizado na fronteira com o estado do Amapá.

A missão, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em parceria com a Diocese de Caiena, a Comunidade Católica Obra de Maria e a Associação Notre-Dame de Nazareth, representa mais um passo no processo de internacionalização do Círio de Nazaré e no fortalecimento dos vínculos de fé entre os povos da Amazônia.

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A visita também contemplará comunidades brasileiras residentes na Guiana Francesa, muitas delas formadas por paraenses que mantêm viva a devoção a Nossa Senhora de Nazaré mesmo longe de sua terra natal. A chegada da Imagem Peregrina está prevista para o dia 20 de junho, no Aeroporto Félix Eboué, em Caiena, onde será recebida por representantes da comunidade católica local.

Durante a semana, a comitiva participará de celebrações religiosas, encontros com famílias brasileiras, visitas missionárias e uma missa solene na Catedral de Caiena presidida pelo bispo da Diocese, Dom Alain Ramsay.

Para o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, a visita possui um significado especial por aproximar os brasileiros que vivem fora do país das suas raízes culturais e espirituais. "O Círio carrega sentimentos de pertencimento, memória e identidade. Levar a Imagem Peregrina à Guiana Francesa pela primeira vez é uma forma de fortalecer esses laços e levar o abraço de Nossa Senhora de Nazaré aos milhares de brasileiros que construíram suas vidas naquele território sem perder suas tradições", destaca.

Uma história que começou há mais de 25 anos

Embora seja a primeira visita oficial da Imagem Peregrina enviada pela Diretoria da Festa de Nazaré, a devoção à Virgem de Nazaré na Guiana Francesa possui uma história consolidada.O Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Caiena surgiu no final da década de 1990 por iniciativa dos brasileiros Carlos Reis e Beatriz Reis, então residentes na Guiana Francesa.

Com apoio da Diocese de Caiena, a primeira procissão foi realizada em 2001 e reuniu cerca de cem participantes. Desde então, a celebração cresceu continuamente, tornando-se uma das principais manifestações religiosas da comunidade brasileira no território francês.

O fortalecimento da devoção levou à criação, em 2006, da Associação Notre-Dame de Nazareth, entidade responsável pela organização do Círio local e pela preservação da tradição mariana na região. Ao longo dos anos, a celebração passou a reunir não apenas brasileiros, mas também guianenses e fiéis de diversas nacionalidades, transformando-se em um importante espaço de integração cultural e religiosa.

Hoje, mais de duas décadas depois das primeiras novenas realizadas em residências de imigrantes, o Círio de Caiena é reconhecido como um símbolo de acolhimento, fé e fraternidade entre os povos da Amazônia.

Programação completa

Sábado—20/06/2026

12h - Chegada e acolhimento da Imagem Peregrina no aeroporto com comitê da Associação de Nossa Senhora de Nazaré de Caiena

17h30 - Abertura do segundo dia da festa junina da paróquia St Martin de Porrès com entrada da Virgem em procissão

Domingo – 21/06/2026

18h - Missa na Catedral de Caiena com o Bispo Dom Alain Ramsay

Segunda-feira 22/06/2026

10h - Missa Macouria Casa de Maria

11h - Encontros //visita à comunidade brasileira de Macouria

15h - Chegada Église Notre Dame de l’Assomption

16h - Missa

17h - Encontro com comunidade brasileira do Kourou

Terça-feira – 23/06/2026

08h - Partida da imagem peregrina para Saint Georges de l’Oyapock

11h - Acolhimento da comitiva pela comunidade brasileira em Saint Georges

17h - Missa

19h - Viagem de volta para Caiena

Quarta-feira – 24 /06/2026

9h45 - Procissão de carro até o Buraco da Gia

10h - Missa

16h - Início da procissão na Cité Arc-em-Ciel

17h – Missa

Quinta-feira – 25/06/2026

09h - Encontro em comunidade brasileira // Igreja ND Lourdes

16h - Encontro com os guardas de Nossa Senhora de Nazaré na Igreja Saint Martin de Porrès

18h - Missa na Igreja St Martin de Porrès

Sexta-feira – 26/06/2026

09h - Visita ao consulado brasileiro Caiena

14h30 Partida da imagem para o aeroporto (vôo às 17hs)