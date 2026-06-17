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Trump diz que pode permanecer na Europa após o G7 para assinatura de acordo com Irã

O presidente comentou que apoia o país persa ter acesso a "alguns" mísseis balísticos convencionais

Estadão Conteúdo
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Encontro do G7, na França (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 17, para repórteres que pode permanecer na Europa após o fim da Cúpula do G7, na França, para a assinatura do acordo de paz com o Irã, prevista para sexta-feira, dia 19, na Suíça. "Talvez eu fique por aqui até a assinatura", disse ele em coletiva de imprensa, acrescentando que não será necessário incluir uma cláusula não nuclear com força de execução no acordo com Teerã.

O presidente comentou que apoia o país persa ter acesso a "alguns" mísseis balísticos convencionais", o que ele afirmou ser uma das questões que as nações árabes do Golfo Pérsico ajudariam a resolver. "Estaremos trabalhando em um esforço paralelo com as nações do Golfo para abordar questões não nucleares, como os mísseis balísticos convencionais", frisou. Segundo ele, além da França e do Reino Unido, outros países agora querem fazer parte da força militar no Estreito de Ormuz.

Perguntado se conversou com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no G7, Trump respondeu que eles falaram sobre a designação de novas organizações terroristas pelos EUA, sem oferecer mais detalhes.

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/CONCLUSÃO

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