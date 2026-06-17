Se acordo com Irã não for finalizado em 60 dias, voltaremos aos bombardeios, afirma Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar retomar os bombardeios contra o Irã se o acordo com o país persa não for finalizado em 60 dias, incluindo questões nucleares.

"Não quero bombardear o Irã de novo, mas talvez seja preciso", enfatizou ele em coletiva de imprensa ao fim da cúpula do G7, na França. "Se não tivéssemos feito este acordo, poderíamos ter lançado mais bombas por mais três semanas, duas semanas, quatro semanas, dois anos".

O republicano disse acreditar que o acordo de paz será assinado com o Irã "amanhã (quinta) ou sexta-feira" e que o Memorando de Entendimento será divulgado em breve para todos lerem. Contradizendo informações divulgadas pela mídia israelense na quarta, 16, Trump comentou que uma cópia do memorando foi enviada a Israel.

Segundo ele, Israel pode agir melhor em relação ao Hezbollah e é preciso trabalhar o Líbano no acordo. "Israel pode fazer um trabalho melhor", frisou.

O mandatário reafirmou que o Irã jamais terá uma arma nuclear e que as discussões técnicas sobre arsenais nucleares terão início imediatamente após assinatura do acordo com Teerã. Ele ainda citou possíveis acordos com a Rússia e a China sobre armas nucleares.

"O fundo de US$ 300 bilhões para o Irã só será concedido se eles agirem da maneira correta", acrescentou, ponderando que os atuais líderes iranianos representam uma "mudança de regime". Perguntado sobres as sanções, o republicano respondeu que acha que, em algum momento, os EUA devolverão o dinheiro do Irã - e que o dólar americano ficou muito forte durante meu mandato.