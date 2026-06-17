Lula volta a cobrar Conselho de Segurança da ONU por fim de guerra na Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cobrar nesta quarta-feira, 17, os cinco países que integram o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. A fala dele foi durante coletiva de imprensa após a reunião da Cúpula do G7, em Genebra (Suíça).

"Já acho, há um ano, que essa guerra está na hora de acabar, ela já não tem nenhuma novidade. Todo mundo sabe que tá todo mundo cansado, que os torcedores da Ucrânia e do Putin já estão cansados, aqueles que financiaram já estão cansados", afirmou o presidente.

Durante a estadia na cúpula realizada em Évian-les-Bains, Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, no que chamou de "melhor conversa" já tida pelos dois. O presidente afirmou que, pela primeira vez, havia sentido que Zelensky estava com "disposição" para encontrar uma solução para a guerra, que se estende desde 2022.

Segundo o brasileiro, Zelensky quer um cessar-fogo para discutir a paz, o que considera "justo". O petista se comprometeu a ligar para os integrantes do Conselho de Segurança da ONU para discutir o fim do conflito.

"Assumi o compromisso de, outra vez, fazer o que eu já fiz e ligar para todos os membros do Conselho de Segurança da ONU. Eles são os responsáveis por garantir a paz ou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tem que dar um paradeiro e só eles podem dar", afirmou o presidente.

Lula participou da Cúpula do G7 em Évian-les-Bains, iniciada nesta terça-feira, 16. Nas reuniões em que ele participou, o presidente discutiu o avanço da inteligência artificial e o desenvolvimento econômico de países emergentes.