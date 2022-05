Girafa com anormalidade nas patas sobrevive graças a órtoses feitas por equipe de zoo

Com problemas nas patas desde que nasceu, uma girafa de três meses conseguiu voltar a andar graças a ajuda de profissionais do Zoológico e Safari Park de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nomeada de Msituni, o animal foi diagnosticado com hiperextensão do carpo, uma anormalidade nos ossos que equivale ao pulso humano.

Entre as dificuldades que Msituni apresentava desde seu nascimento estavam a impossibilidade de ficar em pé, dobrar as patas e o baixo peso. A girafa nasceu no último dia 1 de fevereiro com 1,50m de altura e um peso de 45kg, considerado muito inferior ao normal, que é 70 kg. Com a ajuda do Zoo, uma organização internacional sem fins lucrativos, e do Hanger Clinic, que possui 875 clínicas especializadas em cuidados ortopédicos e protéticos, a qualidade de vida da girafinha pode ser melhorada. Ela ganhou aparelhos ortopédicos de grafite de carbono, moldados sob medida, para conseguir se locomover. Uma das patas pôde ser corrigida com o uso de um colete médico.

Adaptação e rejeição

Msituni testando as órtoses. (Foto: San Diego Zoo Safari Park / Divulgação)

O processo de adaptação durou cerca de 39 dias e, depois disso, Msituni foi levada para a mãe, que a rejeitou. No entanto, ela foi aceita por outra girafa que também havia dado à luz. Agora, Msituni bebe três mamadeiras de leite por dia, que são cruciais para seu desenvolvimento natural. "Esta menina em crescimento beberá 10,5 litros de leite por dia até ter idade suficiente para pastar na vegetação com o resto do rebanho, quando atingir 9-12 meses de idade”, disse o zoo em postagem recente no Instagram, confira:

