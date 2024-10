Gêmeas do OnlyFans procuram namorado para fazer trisal: 'Mesmo gosto para tudo'

As gêmeas australianas April e Amelia Maddison, famosas no OnlyFans, estão interessadas em dividir o mesmo namorado. Conhecidas pelos conteúdos adultos nas redes sociais, as irmãs revelaram que estão à procura de um amor que tope estar com as duas ao mesmo tempo.

April e Amelia explicaram que têm o mesmo gosto para quase tudo e tomaram essa decisão depois que as duas tentaram ter namorados separados no passado, porém, os parceiros ficaram com ciúmes do elo entre elas.

“Eles inicialmente ficavam felizes em namorar uma gêmea, então, rapidamente passavam a ter ciúmes porque passávamos muito tempo juntas, em vez de sozinhas com eles. Na verdade, achávamos mais divertido e conveniente quando apenas uma de nós tinha um parceiro e podíamos passar um tempo juntos, nós três, conversando e saindo”, revelou Amelia.

Para solucionar o problema, as duas decidiram que terão apenas um namorado e têm, inclusive, um tipo ideal: homens musculosos, tatuados, bonitos e com bom senso de humor. Amelia argumentou ao site News que os benefícios para o parceiro exclusivo são muitos, mas que haverá uma dinâmica diferente na questão sexual.

"Se um de nós estiver doente ou não quiser sair, ele ainda pode sair com a outra. Somos gêmeas idênticas. Nosso namorado só se envolverá sexualmente conosco, uma de cada vez. Como não dividimos o quarto, ele se revezará para ficar com cada um de nós separadamente. Talvez meia semana em uma cama e a outra metade na outra", explicou.