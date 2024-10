Lutadora do OnlyFans ‘rebola’ na cara da adversária após vencer no UFC

Ailín Pérez venceu o UFC Paris no último sábado (28/9) e comemorou a forma inusitada: rebolando na cara da adversária. A lutadora argentina, que também mantém uma conta no OnlyFans com conteúdo adulto, finalizou a russa Darya Zheleznyakova e fez a sua comemoração peculiar.

Ailín é conhecida por suas performances de dança, tanto nas redes sociais quanto após as lutas, com movimentos focados principalmente no bumbum.

Na luta, Pérez finalizou Zheleznyakova com um triângulo ainda no primeiro round. As duas já haviam trocado provocações no dia anterior, quando nenhuma delas conseguiu atingir o limite de 61kg para o combate durante a pesagem oficial.

Quem é lutadora do OnlyFans?

Com essa vitória em Paris, Ailín Pérez soma quatro triunfos e apenas uma derrota no UFC. A Argentina tem como objetivo disputar o cinturão da categoria peso-galo em breve.

No OnlyFans, onde compartilha vídeos e fotos, sozinha ou acompanhada, Ailín afirma faturar cerca de R$ 160 mil por semana com seu conteúdo.