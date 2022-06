Funcionários de aeroporto riem de criança de 6 anos que chorava por voo cancelado

Um garoto de seis anos foi chamado de “nojento” por um funcionário do aeroporto, após chorar por seu voo para a Disney, nos Estados Unidos, ter sido cancelado. O caso aconteceu na cidade de Bristol, no Reino Unido, no último domingo (29).

O jornal The Mirror publicou as informações e explica que o pai do garoto, Mike Cole, de 50 anos, contou que a família chegou por volta das 20h30 do domingo no aeroporto e que o voo foi cancelado após duas horas de atraso.

A família ficou chocada com a notícia, já que havia planejado a viagem por mais de dois anos. O garoto Oliver e sua irmã de 15 anos criaram inclusive um calendário próprio para aproveitar todos os dias da viagem.

Descaso dos funcionários

O pai do garoto contou ainda que “as exibições no aeroporto mostravam que o voo ainda estava em andamento, embora atrasado, e, cerca de 20 minutos antes de decolar, o número do portão apareceu. "Havia uma fila enorme, mas sem representantes, apenas uma placa dizendo ‘voo cancelado'", explicou.

Oliver chorou e reclamou que suas férias tinham sido estragadas, e o pai da criança disse ter visto funcionários do aeroporto rirem do garoto e um deles chamou o garoto de “nojento”. A família cancelou os planos por falta de agenda para novos voos e vão aguardar as próximas férias escolares para realizar a viagem.

