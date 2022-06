Funcionário da Disney viraliza após interromper pedido de casamento e expulsar casal

O plano de fazer um pedido de casamento no lugar "mais mágico do mundo" tinha tudo para dar certo, mas foi arruinado um por um funcionário na Disneyland Paris. O romantismo foi por água abaixo logo após um dos momentos de maior emoção de um casal, tudo por conta de um colaborador aparentemente mal-humorado e nada romântico. As informações são do Metrópoles.

A cena foi registrada em vídeo, onde é possível ver quando o funcionário do parque corre desesperadamente até o casal, arranca a caixinha das mãos do (quase) noivo e aponta para que os dois desçam de onde o pedido estava sendo feito. Aparentemente, o funcionário não se sentiu nem um pouco intimidado em interromper o momento íntímo.

Os dois descem, sem graça e o homem dispara: “Ela disse sim”. Ao que o empregado responde: “Sim, que ótimo. Mas aqui é bem melhor”.

O usuário que postou o vídeo, publicado originalmente no Reedit, garante que o noivo havia pedido permissão para noivar ali.

À revista Newsweek, um representante da Disney afirmou que a empresa se arrepende da forma como o jovem colaborador lidou com a situação. “Pedimos desculpas ao casal envolvido e nos oferecemos para consertar as coisas”, completou.