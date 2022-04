Noiva condiciona casamento a pedido inusitado: 'Ele vai lavar a louça todos os dias', cravou

Ao pensar em casar, namorados geralmente colocam à mesa as dores e delícias do matrimônio... Arrumar a casa, inevitavelmente, é algo que não pode deixar de ser feito, por isso, alguns acabam até deixando para lá a ideia da união que traz com ela muitas responsabilidades.

Estigmatizado como papel feminino por muitos anos por conta do machismo, o ofício doméstico (Graças a Deus), vem deixando de ser obrigação apenas das mulheres. Mas a luta é árdua e muitas acabam buscando meios para lá de inusitados para fazer algumas das tarefas se tornarem obrigações masculinas.

Neste final de semana, uma cena de um casamento viralizou nas redes sociais ao mostrar a noiva, durante os votos, comentando sobre uma promessa feita pelo noivo para poder efetivar a troca de alianças: "Ele prometeu que vai lavar a louça todos os dias. O vídeo do momento foi publicado em fevereiro deste ano nas redes sociais e divertiu muita gente na internet. ⁠ Veja o vídeo:

Antes da gente se casar, o Lucas disse que se eu casasse com ele, ele lavaria a louça todos os dias. Aqui está o contrato e ele assinou", disse Jaqueline Miranda, de 31 anos, no momento em que ele colocou seu nome no papel.