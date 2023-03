França prende mais de 300 pessoas por protestos contra a reforma da previdência

Cerca de 310 pessoas foram presas pelas forças de segurança da França em manifestações realizadas na quinta-feira (16) contra a reforma da previdência no país. A decisão do governo de Emmanuel Macron de adotar a mudança de regras sem a votação de deputados intensificou os protestos.

VEJA MAIS

Em Paris, os manifestantes atearam fogo em latas de lixo deixadas sem coleta devido à greve de garis. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar os participantes reunidos na Place de la Concorde, próxima da Assembleia Nacional. Posteriormente, alguns grupos incendiaram ruas da região. Segundo o governo, cerca de 10 mil pessoas participaram das manifestações no local.

Além da capital, outras 24 cidades da França registraram protestos, reunindo cerca de 52 mil pessoas, segundo autoridades do país. As cidades de Rennes, Nantes e Lyon estão entre as que registraram incidentes. Um total de 54 policiais ficaram feridos durante os atos.