força-tarefa contra tráfico humano prende 14 pessoas na san diego comic-con

Uma força-tarefa contra o tráfico de pessoas prendeu 14 pessoas durante a San Diego Comic-Con 2024, evento de quadrinhos e cultura pop realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. A ação aconteceu entre os dias 25 e 27 do mês passado e foi conduzida pelo Departamento de Justiça da California (DOJ) também resgatou 10 vítimas de tráfico humano.

“Infelizmente, os traficantes sexuais capitalizam eventos de grande escala, como a Comic-Con, para explorar as suas vítimas com fins lucrativos”, disse o procurador-geral Rob Bonta.

De acordo com as autoridades norte-americanas, os agentes trabalharam disfarçados nesta operação como compradores de sexo, para que pudessem identificar e contactar potenciais vítimas de tráfico e, consequemente, prender os traficantes. Além disso, os policiais disfarçados também publicaram anúncios secretos solicitando sexo para deter os compradores.

O DOJ informou que das vítimas resgatadas durante os três dias de ação estão nove adultos e um adolescente de 16 anos. Todas as vítimas receberam serviços e apoio necessários após o resgate.“Não existe crime mais insidioso do que o tráfico de pessoas”, disse o xerife de San Diego, Kelly Martinez.

“A coerção e a violência que escravizam as pessoas com fins lucrativos e as colocam em trabalho forçado ou sexo são criminosas. Como Xerife, apoio os esforços de todos os nossos parceiros de justiça para responsabilizar os perpetradores. Aprecio o foco colocado na recente convenção para identificar e resgatar vítimas de tráfico de seres humanos”, acrescentou Martinez.