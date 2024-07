5.125 denúncias de tráfico humano no Brasil foram registradas entre 2012 a 2019

O dia 30 de julho é uma data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), quando se intensifica a pauta sobre o tráfico de pessoas. É mais uma data para sensibilizar a sociedade e os órgãos sobre a existência desse crime e as suas modalidades. Em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informou que no Brasil, entre 2012 a 2019, foram registradas 5.125 denúncias de tráfico humano.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB), não é possível dimensionar a quantidade de ações na região amazônica, em especial os estados do Pará, Amazonas e Roraima. As ações da Comissão Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano (CEETH) são realizadas com parcerias das pastorais e organismos da igreja que durante todo o ano realiza processos de formação com fóruns, audiências públicas e mobilizações.

A exemplo das campanhas existentes como “De olho aberto para não virar escravo” realizada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), que é parceira da comissão e nos estados do Pará e Amazonas realiza o enfrentamento ao trabalho escravo. A Rede Um Grito pela Vida, atua em todo país sobre as modalidades do tráfico de pessoas.