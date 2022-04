Fone de ouvido salva jovem de bala perdida; entenda

Um jovem de 18 anos, identificado apenas por Enough_Dance_956 na internet, contou que foi salvo por um fone de ouvido, após ser quase atingido pelo disparo de uma bala perdida quando jogava videogame de Torrance, na Califórnia, Estados Unidos. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo relato do rapaz, o caso ocorreu na última quarta-feira (30). Depois de perfurar a janela do quarto, e ricochetear em uma parede, a bala atingiu o fone de ouvido do jovem. Ele não ficou ferido. Em post na rede social Reddit, o rapaz postou uma foto de seu fone Razer Kraken com a marca aparente de um disparo de bala.

“Estou tentando falar com alguém da Razer para agradecê-los de todo o coração. Na manhã de quarta-feira, às 10h30, uma bala perdida atravessou minha janela e atingiu os fones de ouvido Razer, em cima da minha cabeça”, escreveu ele.

“Se não fosse os fones de ouvido feitos com boa qualidade eu teria sido um garoto morto aos 18 anos. Eu não consigo nem imaginar toda a dor que minha família e amigos teriam passado”, comentou o jovem, que afirmou ter encontrado o projétil depois, na cama dele, e o entregou à polícia.

Mentira?

O post no Reddit ocorreu perto do Dia da Mentira, o que fez com que a publicação fosse vista com descrença por muitos usuários. Alguns inclusive o acusaram de encenar o tiroteio para ganhar um fone de ouvido novo.

Enough_Dance_956 respondeu com um segundo post, com fotos que mostravam o buraco de bala na janela, o furo na parede e a bala na cama depois de atingir o acessório.

O fundador e CEO da Razer, Min Liang-Tan, até postou no tópico: “Uau, isso é loucura. Que bom que você está bem!”

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)