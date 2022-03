Motorista reage a assalto e acaba baleado na Cidade Nova

​O motorista Irivam Melo, conhecido como tio Ivan, foi baleado por dois homens que estavam em uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (9), no conjunto Cidade Nova V, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A ação criminosa foi registrada em vídeo por câmeras de segurança das proximidades do local. A vítima, que trabalha com transporte escolar, aparece sentada em uma calçada aguardando os alunos, quando os dois homens se aproximam em um moto, modelo Honda Bros, de cor preta.

O homem de camisa cinza e calça escura, que estava na garupa do veículo desce com um revólver em mãos e logo aborda Irivam. O bandido toma o celular, cordão e a carteira da vítima. Irivam tenta correr, mas acaba sendo baleado. Em seguida, a dupla foge, sem deixar pistas, tomando rumo desconhecido.

De acordo com informações de familiares e amigos de Irivam, o projétil ficou alojado na região do pulmão dele. O homem aguardava por cirurgia em um hospital. A reportagem segue apurando mais informações sobre o caso, e o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que diligências estão sendo realizadas para identificar os responsáveis pelo crime. “Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, pediu a PCPA.