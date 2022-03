Homem é executado a tiros no bairro de Canudos, em Belém

Um homem de identidade não informada foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (9), no bairro de Canudos, em Belém. O crime ocorreu na avenida Gentil Bittencourt com a travessa Segunda de Queluz. A morte foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCP), que foi acionada por volta das 23h26 para o ocorrido.

O local foi isolado para que uma equipe da PCP realizasse a perícia criminal na cena do crime até a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). Não há detalhes do que possa ter motivado o crime e nem quem tenha participado da ação.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser investigadas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.