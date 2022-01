Sobrinha de George Floyd é atingida por bala perdida enquanto dormia

Arianna Delane, de apenas 4 anos, foi baleada enquanto dormia em casa, na cidade de Houston (EUA), durante um tiroteio ocorrido na madrugada do Ano Novo. A menina é sobrinha-neta de George Floyd, morto durante uma abordagem policial em 25 de maio de 2020, num caso que comoveu a opinião pública norte-americana e desencadeou uma onda de protestos no País. O incidente ocorreu pouco antes das 3 da manhã, mas só foi noticiado pela imprensa local nesta quarta-feira (5). As informações são do portal R7.

A KRIV-TV, afiliada da Fox, informou que Arianna Delane foi atingida por uma bala no torso que perfurou suas costelas. A mãe da menina disse ao veículo que a equipe de emergência estava demorando para responder, então o próprio pai a levou ao hospital. Ela foi submetida a uma cirurgia e apresenta quadro clínico estável.

Na noite da última terça-feira (4), o chefe da polícia de Houston, Troy Finner, disse que iniciou uma investigação de assuntos internos sobre a resposta atrasada do serviço de emergência.

Derrick Delane, pai de Arianna, disse à ABC 13 que a filha pulou da cama e contou que tinha sido atingida. "Fiquei chocado até que vi o sangue e percebi que minha filha de 4 anos havia sido realmente baleada", relatou. "Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela estava dormindo."

George Floyd foi morto por estrangulamento após o policial branco Derek Chauvin ter se ajoelhado em seu pescoço. A abordagem, segundo os policiais, decorreu de uma denúncia de uso de nota falsificada de vinte dólares em um supermercado. A ação policial aconteceu no centro da cidade de Minneapolis, diante de várias testemunhas.

O então policial, Derek Chauvin permaneceu ajoelhado sobre o pescoço e as costas de Floyd durante quase dez minutos, enquanto a vítima repetia que não conseguia respirar e pedia ajuda. A morte de Floyd causou as maiores manifestações em décadas nos EUA. O policial foi condenado e sentenciado a 22 anos e seis meses de prisão.