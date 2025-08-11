Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

Nos últimos dias, um fenômeno chamou atenção na internet: o Mar da Galileia, em Israel, ficou com uma coloração vermelho-sangue. As imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais, levantando teorias religiosas e especulações sobre possíveis sinais bíblicos.

O episódio foi amplamente comparado a uma passagem bíblica do livro de Êxodo, que narra a primeira praga do Egito, quando o rio Nilo se transformou em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo.

Especialistas e autoridades ambientais de Israel explicaram que o fenômeno é causado pela proliferação da microalga Botryococcus braunii. Sob intensa luz solar, essa alga libera um pigmento natural que pode deixar a água com coloração avermelhada.,

VEJA MAIS

Apesar da aparência incomum, a água continua própria para banho e não há riscos à saúde. Segundo os cientistas, não foram registrados casos de alergias ou contaminações.

O que é a Botryococcus braunii?

Essa microalga, de cor esverdeada, é conhecida por produzir hidrocarbonetos, substâncias que podem ser usadas na fabricação de biocombustíveis. Sua proliferação é favorecida por altas temperaturas, luz solar intensa e presença de nutrientes na água.

Outros microrganismos, como as cianobactérias, também podem provocar esse tipo de fenômeno.

Maré vermelha: fenômeno natural em lagos e mares

Esse tipo de coloração anormal é conhecido como maré vermelha, um fenômeno que pode ocorrer em mares e lagos de água doce. Ele acontece quando há uma floração massiva de algas ou bactérias que produzem pigmentos vermelhos ou marrons.

Em alguns casos, essas algas liberam toxinas perigosas, que podem matar peixes e afetar a saúde humana. No entanto, nem toda maré vermelha é tóxica, muitas são inofensivas e fazem parte do ciclo natural dos ecossistemas aquáticos.

Importância religiosa do Mar da Galileia e reações nas redes

A repercussão nas redes sociais foi intensa. Muitos internautas enxergaram o evento como um possível sinal apocalíptico, especialmente pelo fato de o Mar da Galileia ser um local sagrado tanto para cristãos quanto judeus.

Segundo o Novo Testamento, foi ali que aconteceram milagres como:

A caminhada de Jesus sobre as águas;

A pesca milagrosa;

A multiplicação dos pães e peixes.

Casos anteriores: lagoa vermelha na Jordânia

Esse não é o primeiro caso de coloração vermelha em águas da região. Em 2021, uma lagoa próxima ao Mar Morto, na Jordânia, também ficou com aspecto vermelho, reacendendo teorias religiosas relacionadas à destruição de Sodoma e Gomorra.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)