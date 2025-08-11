Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

Riulen Ropan
fonte

Mar da Galileia com as águas vermelhas (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nos últimos dias, um fenômeno chamou atenção na internet: o Mar da Galileia, em Israel, ficou com uma coloração vermelho-sangue. As imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais, levantando teorias religiosas e especulações sobre possíveis sinais bíblicos.

O episódio foi amplamente comparado a uma passagem bíblica do livro de Êxodo, que narra a primeira praga do Egito, quando o rio Nilo se transformou em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo.

Especialistas e autoridades ambientais de Israel explicaram que o fenômeno é causado pela proliferação da microalga Botryococcus braunii. Sob intensa luz solar, essa alga libera um pigmento natural que pode deixar a água com coloração avermelhada.,

VEJA MAIS

image Carros elétricos dão mais enjoo? Entenda o motivo dessa sensação
Embora os carros elétricos sejam mais modernos, sustentáveis e silenciosos, essas mesmas características podem causar enjoo em algumas pessoas

image Come miojo? Confira as melhores e piores marcas segundo ranking
Avaliação de 20 opções elegeu o macarrão instantâneo mais saboroso e o menos recomendado

image Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em ataque aéreo, informa rede
Sem detalhar, o exército israelense disse que a avaliação foi baseada em documentos encontrados em Gaza.

Apesar da aparência incomum, a água continua própria para banho e não há riscos à saúde. Segundo os cientistas, não foram registrados casos de alergias ou contaminações.

O que é a Botryococcus braunii?

Essa microalga, de cor esverdeada, é conhecida por produzir hidrocarbonetos, substâncias que podem ser usadas na fabricação de biocombustíveis. Sua proliferação é favorecida por altas temperaturas, luz solar intensa e presença de nutrientes na água.

Outros microrganismos, como as cianobactérias, também podem provocar esse tipo de fenômeno.

Maré vermelha: fenômeno natural em lagos e mares

Esse tipo de coloração anormal é conhecido como maré vermelha, um fenômeno que pode ocorrer em mares e lagos de água doce. Ele acontece quando há uma floração massiva de algas ou bactérias que produzem pigmentos vermelhos ou marrons.

Em alguns casos, essas algas liberam toxinas perigosas, que podem matar peixes e afetar a saúde humana. No entanto, nem toda maré vermelha é tóxica, muitas são inofensivas e fazem parte do ciclo natural dos ecossistemas aquáticos.

Importância religiosa do Mar da Galileia e reações nas redes

A repercussão nas redes sociais foi intensa. Muitos internautas enxergaram o evento como um possível sinal apocalíptico, especialmente pelo fato de o Mar da Galileia ser um local sagrado tanto para cristãos quanto judeus.

Segundo o Novo Testamento, foi ali que aconteceram milagres como:

  • A caminhada de Jesus sobre as águas;
  • A pesca milagrosa;
  • A multiplicação dos pães e peixes.

Casos anteriores: lagoa vermelha na Jordânia

Esse não é o primeiro caso de coloração vermelha em águas da região. Em 2021, uma lagoa próxima ao Mar Morto, na Jordânia, também ficou com aspecto vermelho, reacendendo teorias religiosas relacionadas à destruição de Sodoma e Gomorra.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mar da Galileia

águas vermelhas

água de sangue
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Nos EUA, NOAA ainda prevê temporada de furacões no Atlântico com atividade acima do normal

11.08.25 14h08

Merz convida Trump, líderes europeus, Zelensky e Otan para conversa antes de encontro com Putin

11.08.25 14h03

BRUTALIDADE

Israel mata cinco jornalistas da Al Jazeera em ataque aéreo, informa rede

Sem detalhar, o exército israelense disse que a avaliação foi baseada em documentos encontrados em Gaza.

11.08.25 13h39

Trump: encontro com Putin será apenas para sondar possíveis soluções para guerra na Ucrânia

11.08.25 13h39

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

11.08.25 12h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda