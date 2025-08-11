Carros elétricos dão mais enjoo? Entenda o motivo dessa sensação

Você se sente mais enjoado em carros elétricos do que em modelos clássicos a combustão? Saiba que você provavelmente não é a única pessoa que sofre com isso. Com o crescimento do mercado elétrico e de uma condução mais suave e silenciosa, os veículos elétricos estão ocasionando uma "onda de enjoos" em diversas pessoas que andam nesse tipo de veículo. Mas você sabe qual a razão desse sintoma? A neurociência explica isso.

De acordo com estudos ao redor do mundo, os carros elétricos geram campos eletromagnéticos de baixa frequência (ELF), especialmente durante aceleração, frenagem regenerativa e carregamento e interferem na condução elétrica do sistema nervoso e na percepção espacial do corpo humano, sobretudo em pessoas mais sensíveis. Embora o desconforto não afete todos da mesma forma, há explicações científicas para essa diferença em relação aos veículos a combustão.

Por que os carros elétricos podem causar mais enjoo?

1. Aceleração mais suave e silenciosa

Os carros elétricos têm torque instantâneo e aceleração contínua, sem as trocas de marcha típicas dos motores a combustão. Essa suavidade no movimento, embora vantajosa em termos de desempenho, pode confundir o sistema vestibular (que controla o equilíbrio do corpo), gerando cinetose, nome técnico para o enjoo de movimento.

VEJA MAIS

2. Menor ruído interno

A ausência do som do motor a combustão deixa o interior do carro muito mais silencioso. Isso pode aumentar a sensibilidade do cérebro aos pequenos movimentos do veículo, intensificando a sensação de náusea em algumas pessoas.

3. Freios regenerativos

Muitos modelos elétricos usam o chamado freio regenerativo, que desacelera o carro assim que o motorista tira o pé do acelerador. Esse tipo de frenagem pode gerar mudanças de velocidade mais bruscas e inesperadas para os passageiros, o que também contribui para o enjoo.

Como o enjoo de movimento funciona?

O enjoo acontece quando há um descompasso entre o que os olhos veem e o que o corpo sente. Por exemplo, se você está lendo no banco de trás de um carro, seus olhos focam em um ponto fixo, mas o corpo percebe o movimento, o que pode provocar tontura, náusea e mal-estar.

Dicas para evitar o enjoo em carros elétricos

Sente-se no banco da frente, se possível, para ter uma visão mais clara da estrada.

Olhe para o horizonte, evitando focar em telas ou objetos fixos dentro do carro.

Evite leituras ou uso excessivo do celular durante a viagem.

Ventile o ambiente ou use ar-condicionado com ar fresco.

Em viagens longas, faça pausas regulares para sair e respirar.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)