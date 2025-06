Carros elétricos viram opção para motoristas de aplicativos em Belém

Carros elétricos e híbridos têm se tornado uma opção de veículo cada vez mais comum entre os motoristas brasileiros. O custo-benefício no carregamento dos veículos, em relação aos gastos com combustíveis, está entre os principais motivos que incentivam a compra desses automóveis. A proporção da quilometragem rodada em relação aos custos totais também é uma das razões pelas quais motoristas de aplicativo optam pela troca de carros convencionais por modelos híbridos e totalmente elétricos, como explica Rodrigo Nascimento, que trabalha há seis anos na área.

Economia no dia a dia

Dirigindo um modelo elétrico há cerca de um mês, Rodrigo explica que, quando considerou realizar a troca do veículo que utilizava para trabalhar, descobriu, durante pesquisas próprias, que seria mais vantajoso comprar um veículo elétrico. “Hoje, eu tenho economia de 68% em comparação com um carro de combustão”, explicou. O veículo possui quase 300 quilômetros de autonomia.

Rodrigo explicou que, mensalmente, gastava cerca de R$ 3 mil com gasolina — o custo diário com o combustível para rodar nas corridas no aplicativo era de R$ 100. “Hoje, com o carro elétrico, para rodar o mesmo que eu rodava com o carro a combustão, o valor é em torno de R$ 30”, pontuou o motorista. Atualmente, Belém possui pontos pagos e gratuitos para o carregamento dos veículos.

VEJA MAIS

Preços de carregamento e estrutura dos pontos

O valor mínimo cobrado para o carregamento dos veículos é de R$ 1,70 por quilowatt (kW). Em uma bateria de 38 kW, como é o caso do veículo de Rodrigo, o valor total do carregamento é de R$ 64,60. Na compra do veículo, o motorista também adquiriu o aparelho que permite a recarga do carro em casa, onde o valor por kW é de R$ 0,90. Entre os locais gratuitos para recarga de veículos híbridos e elétricos está o Shopping Grão-Pará, que possui 18 pontos de recarga no estacionamento. O tempo médio de carregamento é de cinco a seis horas em pontos convencionais e de trinta a quarenta minutos em pontos rápidos.

Diferença de preço e qualidade

Outro fator que influenciou a troca foi o valor do carro e a qualidade de trabalho proporcionada por ele. Rodrigo explica que, por utilizar o carro além do uso pessoal, a estrutura do veículo, que inclui câmeras 360 e outros recursos multimídia, foi um ponto crucial para a decisão. “O carro que eu tenho hoje, a diferença dele para um carro da mesma categoria é de R$ 5 mil a R$ 7 mil”, pontuou.

Atualmente, a média de preço de um carro popular a combustão novo varia de R$ 70 mil a R$ 100 mil. O modelo de Rodrigo possui média de preço entre R$ 118 mil e R$ 122 mil.

Poucos incentivos para motoristas de app

Euclides Magno, presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Pará (Sindapp), explica que não há um número exato de motoristas de aplicativo trabalhando com carros elétricos ou híbridos, mas reconhece que houve um aumento considerável.

Atualmente, não há desconto ou incentivo específico para motoristas de aplicativo comprarem veículos elétricos. Magno também explica que empresas chegam a oferecer propostas para esse público, mas com juros muito elevados.

“O interesse da categoria é evoluir. Hoje, a gente sabe que o carro elétrico tem um custo-benefício bem melhor, quase nenhum impacto no meio ambiente e é o futuro. Mas não temos perspectiva de melhoria ou de incentivo”, finalizou.