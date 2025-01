Frota de carros elétricos dobra no Pará em dois anos

Cada vez mais comuns nas ruas, os carros elétricos têm conquistado a preferência dos paraenses. Em dois anos, a frota de veículos 100% elétricos, híbridos e híbridos plug-in mais do que dobrou no estado. Dados do site NeoCharge revelam que entre 2022 e 2024, foram adquiridos 2.108 novos veículos do tipo, representando um aumento de 128%. Em 2022, o Pará contava com 1.639 veículos elétricos, número que saltou para 3.747 em 2024.

Já entre 2023 e 2024, foram 1.243 novos carros elétricos nas ruas. Em 2023, a frota era de 2.504 veículos, composta majoritariamente por híbridos (1.964), seguidos pelos híbridos plug-in (360) e 100% elétricos (180). O maior salto no período foi registrado entre os carros 100% elétricos, que passaram para 622 unidades em 2024, um crescimento de 245,6%. Apesar disso, os híbridos ainda representam a maioria, totalizando 2.431 veículos em 2024.

Veja a evolução da frota de veículos elétricos no Pará:

2015: 37

2016: 49

2017: 88

2018: 121

2019: 269

2020: 575

2021: 1.108

2022: 1.639

2023: 2.504 (Híbrido: 1.964 | Híbrido Plug-in: 360 | 100% Elétrico: 180)

2024: 3.747 (Híbrido: 2.431 | Híbrido Plug-in: 694 | 100% Elétrico: 622)

Fonte: NeoCharge

Entre os que aderiram à tendência dos veículos elétricos em 2024 está o advogado Leandro Moura, de 44 anos. Há cerca de dois meses, ele trocou um SUV movido a combustível fóssil por um modelo híbrido e conta que já percebeu a economia. “Eu gastava cerca de R$ 1.500 por mês com gasolina. Agora, gastei apenas R$ 180 em um mês e meio. Além disso, o carro é extremamente silencioso, confortável e com uma autonomia impressionante”, elogia.

O motorista de aplicativo Alex Setubal dos Santos, de 45 anos, também adquiriu um 2024 motivado pelo custo benefício. “Quem roda de aplicativo, tem muito gasto com manutenção de veículo a combustão. O carro elétrico veio para suprir isso. Ele não tem troca de vela, não tem troca de correia, não tem troca de peças, como filtro, essas coisas que o carro a combustão tem. E também, em relação ao meio ambiente, trouxe um impacto positivo", diz.

Veja mais

Alex também pondera que o carro, no caso dele, 100% elétrico, mudou seu custo de vida. "Gastava em torno de R$ 4 mil em combustível, rodando. Fiz um investimento que está me dando retorno mais rápido. Trabalho mais sossegado, tenho mais tempo para mim, e o carro é confortável. É um veículo praticamente livre de manutenção. As revisões são feitas a cada 20 mil quilômetros e eu tenho cinco revisões gratuitas. Estou satisfeito", avalia.

Pará tem a 13ª maior frota de veículos elétricos do Brasil

Em setembro de 2024 — mês em que a NeoCharge realizou a pesquisa — o estado do Pará ocupava a 13ª posição no ranking nacional de frotas de veículos elétricos, sendo o estado mais bem posicionado no ranking, seguido pelo Amazonas na 19ª colocação, Rondônia, na 22ª posição e Tocantins, na 23ª (1.163). O Acre aparece em 25º lugar,à frente do Amapá, que está na 26ª posição, enquanto Roraima ocupa a última colocação no ranking nacional.

Ranking de veículos elétricos por estados - 2024

São Paulo: 110.552

Rio de Janeiro: 24.141

Distrito Federal: 22.870

Santa Catarina: 22.668

Paraná: 20.951

Minas Gerais: 20.904

Rio Grande do Sul: 17.783

Bahia: 10.838

Goiás: 9.562

Espírito Santo: 9.163

Pernambuco: 8.085

Ceará: 6.875

Mato Grosso: 5.973

Mato Grosso do Sul: 4.027

Pará: 3.747

Maranhão: 3.522

Alagoas: 3.422

Rio Grande do Norte: 3.379

Amazonas: 3.068

Paraíba: 2.939

Piauí: 2.484

Sergipe: 1.831

Rondônia: 1.463

Tocantins: 1.163

Acre: 450

Amapá: 411

Roraima: 392

Total de veículos elétricos no Brasil: 322.663

Fonte: NeoCharge

Frota brasileira é 100 vezes maior do que em 2015

Desde 2015, quando o Brasil tinha uma frota de apenas 3.064 veículos elétricos, o mercado não parou de crescer. Em 2024, o número já é mais de 100 vezes maior. Entre 2022 e 2024, foram adicionados mais de 200 mil veículos elétricos ao mercado nacional. A maior frota do Brasil está em São Paulo, com 110.552 veículos, o que representa 34,26% do total nacional, seguido pelo Rio de Janeiro (24.141 veículos), Distrito Federal (22.870 veículos), Santa Catarina (22.668 veículos) e Paraná (20.951 veículos).

Veja a evolução da frota de veículos elétricos no Brasil:

2015: 3.064

2016: 4.517

2017: 7.669

2018: 11.267

2019: 23.162

2020: 42.809

2021: 79.972

2022: 121.129

2023: 153.977 (Híbrido: 73.157 | Híbrido Plug-in: 55.529 | 100% Elétrico: 25.291)

2024: 322.663 (Híbrido: 153.977 | Híbrido Plug-in: 95.529 | 100% Elétrico: 73.157)

Fonte: NeoCharge