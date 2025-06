Cooperativa de crédito oferece serviços de educação financeira para crianças e adolescentes

A introdução de conceitos relacionados à educação financeira desde a infância é apontada por especialistas como fundamental para o desenvolvimento de habilidades que podem contribuir para a formação de consumidores mais conscientes e preparados para lidar com desafios econômicos ao longo da vida.

Com foco nesse público, o Sicredi oferece uma série de recursos educativos destinados a crianças e adolescentes. A cooperativa de crédito disponibiliza materiais lúdicos e interativos voltados ao apoio de pais, responsáveis e educadores no processo de ensino sobre finanças.

Entre as iniciativas, destaca-se a Plataforma de Educação Financeira (sicredi.com.br/site/educacaofinanceira/), que reúne cursos e conteúdos voltados para o aprendizado infantil. Um dos materiais é um curso que utiliza personagens da Turma da Mônica, acompanhado por gibis que abordam conceitos financeiros de forma didática.

Adolescentes também podem acessar um curso gamificado e interativo de Educação Financeira, oferecido gratuitamente na plataforma Sicredi Cursos (sicredi.com.br/nacomunidade/cursos), mediante a criação de um login.

Segundo Alessandro Medeiros, coordenador de Planejamento Estratégico do Sicredi, estimular o desenvolvimento de habilidades financeiras desde a infância é um dos objetivos da cooperativa. “No Sicredi, temos um conjunto de materiais que podem apoiar os responsáveis nesta missão com as crianças”, afirma.

VEJA MAIS

Tomada de decisões conscientes

A educação financeira ultrapassa o ensino básico de operações matemáticas e busca desenvolver uma compreensão crítica sobre o valor do dinheiro, o consumo consciente e as consequências das decisões financeiras ao longo da vida. Para crianças e adolescentes, esse tipo de aprendizado contribui ainda para o desenvolvimento da inteligência emocional, auxiliando no controle de impulsos, no planejamento e na tomada de decisões fundamentadas.

No ambiente familiar, práticas simples já podem ser incorporadas para estimular esses conceitos. João Guilherme, de oito anos, é um exemplo: orientado pela mãe, a fisioterapeuta respiratória Anna Laura Paixão, ele realiza tarefas domésticas que resultam em pequenas recompensas financeiras.

“Cada tarefa tem um valor: arrumar a cama, 20 centavos; fazer o dever de casa, um real. Caso não cumpra, o valor é descontado, e no final da semana fazemos o balanço. Esse método integra a responsabilidade com as tarefas diárias à responsabilidade financeira”, explica Anna Laura.

Especialistas apontam que o ambiente familiar tem papel fundamental nesse processo. Crianças tendem a reproduzir os hábitos financeiros observados em casa, de modo que pais organizados e responsáveis contribuem para o desenvolvimento de comportamentos semelhantes nos filhos.

De acordo com o especialista Medeiros, “a forma como os pais enfrentam dificuldades financeiras, como dívidas e imprevistos, transmite aos filhos habilidades para resolução de problemas e resiliência”.

Sobre o Sicredi

O Sicredi, cooperativa de crédito com mais de 2.800 agências em todo o país, atende atualmente mais de 9 milhões de associados. A instituição atua não apenas como prestadora de serviços financeiros, mas também como agente na promoção da educação financeira, com foco na formação de cidadãos conscientes desde a infância.

Na região Norte e em parte do Centro-Oeste, o Sicredi está presente em 253 municípios, com uma rede de 350 agências e mais de 1,5 milhão de associados. O trabalho reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento regional, tendo a educação financeira como um dos pilares para a transformação social.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia