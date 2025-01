Veja 5 dicas para não se 'enrolar' financeiramente e reduzir gastos desnecessários

Em tempos de instabilidade econômica, cuidar das finanças pessoais tornou-se uma prioridade para muitas famílias. O economista Pablo Reis, de Belém, destaca que o primeiro passo para uma boa educação financeira é entender a própria realidade. “Cada situação é individual. O ideal é levantar sua receita e suas despesas, procurando equilibrá-las. Assim, é possível poupar de 5% a 10% do que se ganha, tanto para emergências quanto para realizar sonhos, como viagens”, explica.

Planejamento estratégico para as compras

Uma das principais dicas do economista é adotar uma postura estratégica durante as compras. Segundo ele, ir ao mercado com fome pode influenciar negativamente as escolhas financeiras. “Estudos comprovam que, ao nos alimentarmos antes das compras, tomamos decisões mais conscientes. Além disso, evitar levar crianças, especialmente se há dívidas pendentes, é crucial para evitar gastos desnecessários”, orienta.

Por outro lado, Pablo Reis ressalta que, para quem tem recursos sobrando, levar os filhos ao mercado pode ser uma oportunidade de educá-los financeiramente, ensinando a importância de escolhas conscientes.

O uso consciente do cartão de crédito

O cartão de crédito gera muitas dúvidas, mas pode ser uma ferramenta útil quando usado com cautela. “O crédito pode ser vantajoso em situações estratégicas, como barganhas em viagens ou cashback. No entanto, o perigo começa ao ultrapassar o limite e entrar em dívidas caras, como o cheque especial. Nesses casos, é melhor substituir essas dívidas por opções mais baratas, como o consignado ou empréstimos com garantia”, recomenda o economista.

Confira 5 dicas para uma gestão financeira equilibrada

Entenda sua realidade financeira: registre todas as receitas e despesas para identificar possíveis desequilíbrios.

Crie uma reserva financeira: poupe de 5% a 10% da sua renda para emergências ou objetivos específicos.

Planeje suas compras: nunca vá ao mercado com fome e, se possível, evite levar crianças para reduzir gastos impulsivos.

Use o cartão de crédito com responsabilidade: pague a fatura integralmente para evitar juros altos e aproveite benefícios como cashback.

Substitua dívidas caras por mais baratas: opte por modalidades de crédito com menores taxas, como consignados ou empréstimos com garantia.