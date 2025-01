Dinheiro em 2025: mentor de investimentos dá dicas para quem quer 'fazer dinheiro' no novo ano

Nesse início de 2025, o cenário econômico continua desafiador, exigindo que os investidores se preparem para um ambiente de incertezas. O aumento da inflação, as taxas de juros elevadas e os impactos da economia global estarão presentes, mas também surgem oportunidades para quem souber alocar os recursos com atenção às tendências. O mentor de investimentos Murilo Dias, faz análises sobre o futuro dos investimentos e dá dicas para quem quer mudar sua vida financeira.

“Antes de começar a investir, é essencial entender qual é o objetivo do seu dinheiro”, afirma Murilo. De acordo com ele, o primeiro passo para qualquer investidor é alinhar os investimentos aos seus objetivos financeiros, seja para curto, médio ou longo prazo. Ele destaca que o investimento deve ser compatível com o perfil do investidor, o que envolve avaliar o grau de risco que se está disposto a assumir. Para quem está começando, a recomendação é iniciar com investimentos mais conservadores. “Para esse perfil, a maior parte do capital deve ser alocada em renda fixa, como CDBs, LCI, LCA e Tesouro Direto”, explica Murilo.

Perspectivas para a renda fixa e inflação

No cenário de 2025, a renda fixa continua sendo uma opção sólida para quem busca segurança e estabilidade. “A inflação pode continuar sendo um desafio, e o Banco Central deverá manter a taxa de juros alta para tentar controlar a alta dos preços”, explica Murilo. Alguns investimentos de renda fixa, como CDBs e títulos do Tesouro Direto, devem continuar oferecendo rentabilidade interessante, com taxas que podem superar os 12% ao ano, devido à alta da Selic.

Porém, a diversificação continua sendo um fator essencial para mitigar os riscos e equilibrar os retornos. “Diversificar é crucial para garantir que seus investimentos estejam protegidos contra possíveis oscilações do mercado, especialmente em momentos de instabilidade econômica”, afirma o mentor. Ele recomenda que os investidores aloque uma parte dos recursos em ativos externos, como o dólar, que pode servir como proteção contra a desvalorização da moeda brasileira.

Tecnologia e sustentabilidade como fatores de crescimento

Além da renda fixa, 2025 será um ano em que a tecnologia e a sustentabilidade devem ganhar ainda mais espaço no mercado de investimentos. “O setor de tecnologia, especialmente as startups que utilizam inteligência artificial e soluções financeiras inovadoras, deve continuar em expansão”, aponta Murilo. A inteligência artificial tem transformado as operações financeiras, aumentando a eficiência e criando novos modelos de negócios. Empresas que já adotam essa tecnologia podem apresentar um crescimento acelerado, o que pode ser uma boa oportunidade de investimento.

Outro ponto importante são as empresas com compromisso com a sustentabilidade. “Investidores têm se interessado cada vez mais por negócios que atendem aos critérios de ESG (ambientais, sociais e de governança)”, explica Murilo. Empresas nos setores de energia renovável, como solar e eólica, e aquelas que investem em tecnologias sustentáveis têm se destacado por sua resiliência no longo prazo. “Quem busca uma carteira de investimentos mais alinhada com as tendências do futuro, deve olhar com atenção para esses setores”, sugere.

O impacto do Dólar e como se proteger

A alta do dólar é uma preocupação para o próximo ano, especialmente em um cenário econômico global incerto. Murilo explica que, enquanto a valorização da moeda americana torna as importações mais caras e pressiona a inflação, ela pode beneficiar empresas que geram receita em dólar. “Setores como commodities e tecnologia de exportação tendem a se beneficiar da alta do dólar, já que suas receitas são convertidas para uma moeda mais forte”, observa.

Para os investidores que desejam se proteger da alta do dólar, Murilo sugere o uso de fundos cambiais ou investimentos em renda fixa atrelada ao dólar. “Esses instrumentos financeiros ajudam a proteger o portfólio contra a volatilidade da moeda, funcionando como uma forma de hedge”, explica. Com a alta do dólar, os investidores podem garantir uma parte de seus rendimentos sem depender exclusivamente do real.

Dicas para Investir em 2025

Entenda seu perfil de investidor: Avalie seu grau de tolerância ao risco antes de tomar decisões de investimento.

Aposte na renda fixa: Para quem busca segurança, a renda fixa continuará sendo uma das melhores opções em 2025, principalmente devido à alta da Selic.

Diversifique sua carteira: Não concentre seus investimentos em um único tipo de ativo. Distribua os recursos entre diferentes classes de ativos, incluindo moedas fortes, como o dólar.

Foque em tecnologia e inovação: As empresas que adotam inteligência artificial e novas tecnologias devem apresentar grande potencial de crescimento.

Invista em sustentabilidade: Setores com compromisso com ESG, especialmente em energias renováveis, devem continuar atraindo investidores em 2025.

Setores com compromisso com ESG, especialmente em energias renováveis, devem continuar atraindo investidores em 2025. Proteja-se da volatilidade do dólar: Utilize fundos cambiais ou investimentos em ativos atrelados ao dólar para proteger seu portfólio das flutuações da moeda americana.