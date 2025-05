Entenda como a educação financeira pode impactar na saúde mental

Ter uma relação saudável com o dinheiro pode ser desafiador para muita gente. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cerca de 76% das famílias brasileiras possuem dívidas, o que pode gerar impactos emocionais e físicos negativos para os devedores. Em contrapartida, um bom planejamento financeiro contribui na redução do estresse, promove o equilíbrio emocional e melhora a qualidade de vida.

A importância de manter as finanças organizadas foi tema do quadro "Saúde financeira: bem-estar para a sua vida", da Rádio Liberal+, um espaço especial para levar informação, orientação e dicas práticas para o dia a dia, que conta com o patrocínio do Sicredi, e teve a participação do bacharel em Contabilidade e diretor executivo do Sicredi Norte, Cleomar Abreu.

O especialista destacou os principais problemas resultantes de uma vida financeira sem controle. "A falta de saúde financeira acaba trazendo problemas emocionais, como estresse, falta de sono, ansiedade descontrolada e, em últimos casos, pode desencadear uma depressão. Isso também pode afetar áreas da saúde físico, trazendo doenças cardíacas, hipertensão, entre outras", afirma.

Diretor executivo do Sicredi Norte destaca ações e programas de educação financeira realizadas pelo Sicredi (André Oliveira/O Liberal)

Entre os erros financeiros mais comuns está a falta de planejamento, o que gera uma série de problemas no dia a dia, como o endividamento. "O principal erro é não ter controle sobre os gastos. Quando você não tem planejamento, não sabe o que priorizar e acaba gastando por impulso. Outro erro comum é gastar mais do que ganha, o que gera crescimento nas dívidas", destaca Cleomar Abreu.

O especialista também traz orientações para quem está começando agora a organizar as finanças. "O primeiro passo é fazer um orçamento, mapeando todos os gastos. A partir daí, reserva uma parte desse orçamento para fazer uma reserva de emergência. Ou seja, não gasta mais do que ganha e reserva uma parte do seu ganho para alguma eventualidade no futuro. Além disso, busquem ouvir mais, aprender mais e estudar mais sobre educação financeira", ressalta.

O Sicredi desenvolve ações e programas voltados para educação financeira na região Norte, o que vem garantindo bons resultados. "O Sicredi tem uma atuação muito forte nesse pilar da educação financeira. A gente tem programas de educação financeira tanto para os nossos associados quanto para toda a comunidade, com vídeos, cursos e aprendizados para todos os públicos, desde crianças até adultos", finaliza o diretor executivo do Sicredi Norte, Cleomar Abreu.

Para se inscrever nos cursos gratuitos do Sicredi sobre educação financeira, acesse o site.