Come miojo? Confira as melhores e piores marcas segundo ranking

Avaliação de 20 opções elegeu o macarrão instantâneo mais saboroso e o menos recomendado

Macarrão instantâneo (FreePik)

O miojo pode não ser a opção mais saudável de macarrão, mas é prático, rápido e muito consumido por quem está com pressa ou sem outras alternativas no momento. Mas será que todas as marcas entregam a mesma qualidade? Um teste feito pelo perfil Ceia Clandestina avaliou 20 opções e revelou quais são as melhores e as piores disponíveis no mercado.

O pior e o melhor do ranking

No último lugar da lista ficou o Karuí. “O caldo tem gosto de papelão. Péssima experiência”, descreveu o avaliador. O penúltimo e o antepenúltimo colocados também são marcas conhecidas: Carrefour (18º), considerado “grudento”, e Adria (19º).

Na outra ponta, o campeão foi o Nongshim, elogiado pelo sabor intenso: “É encorpado, delicioso, mas também apimentado, super temperado e carregado de sabor”. O pódio ainda conta com Ham Kitchen (2º) e Samyang (3º).

Ranking completo dos melhores e piores miojos

  1. Nongshim
  2. Ham Kitchen
  3. Samyang
  4. Cup Noodles
  5. Mr. Noodles
  6. Renata
  7. Dia
  8. UFO
  9. Maratá
  10. Turma da Mônica
  11. Qualitá
  12. Nissin
  13. Talharim
  14. Panco
  15. Adria Suave
  16. Joia
  17. Apti
  18. Carrefour
  19. Adria
  20. Karuí.
Variedades
