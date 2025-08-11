Come miojo? Confira as melhores e piores marcas segundo ranking

O miojo pode não ser a opção mais saudável de macarrão, mas é prático, rápido e muito consumido por quem está com pressa ou sem outras alternativas no momento. Mas será que todas as marcas entregam a mesma qualidade? Um teste feito pelo perfil Ceia Clandestina avaliou 20 opções e revelou quais são as melhores e as piores disponíveis no mercado.

O pior e o melhor do ranking

No último lugar da lista ficou o Karuí. “O caldo tem gosto de papelão. Péssima experiência”, descreveu o avaliador. O penúltimo e o antepenúltimo colocados também são marcas conhecidas: Carrefour (18º), considerado “grudento”, e Adria (19º).

Na outra ponta, o campeão foi o Nongshim, elogiado pelo sabor intenso: “É encorpado, delicioso, mas também apimentado, super temperado e carregado de sabor”. O pódio ainda conta com Ham Kitchen (2º) e Samyang (3º).