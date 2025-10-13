Capa Jornal Amazônia
Negociações para fase 2 do plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas já começaram, diz Trump

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a segunda fase das negociações do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas "já começou". A declaração foi feita nesta segunda-feira (13) antes de reunião bilateral com o líder do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, logo após chegar ao país.

"Al-Sisi é um grande líder. O Egito também fez um trabalho fantástico pela paz entre Israel e Hamas. Eles foram muito importantes já que o Hamas tem grande respeito pelo Egito", afirmou o republicano. "Ele é um grande homem. Adoraria que ele fizesse parte do comitê de paz da fronteira de Gaza."

Questionado sobre outros acordos de paz, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda". "Eu adoraria remover as sanções contra o Irã se eles falassem conosco", disse. "Tenho certeza que os iranianos querem fazer um acordo conosco", acrescentou.

