Familiares reconhecem jovem que foi executado e decapitado em Parauapebas

Cenas fortes de uma execução circularam via Whatsapp no último final de semana. As imagens mostram vários indivíduos, que seriam membros de uma suposta facção criminosa, decapitando um jovem que está com as vísceras expostas. A Polícia Civil de Parauapebas acredita que a vítima seja José Antônio Alves Correia, dado como desaparecido desde o início de abril.

VEJA MAIS

A vítima foi reconhecida por familiares. José Antônio desapareceu no dia 5 deste mês, quando foi visto pela última vez na praça do bairro Guanabara, no complexo VS-10. De acordo com tios do rapaz, ele saiu de casa em uma moto Honda Biz para comprar churrasquinho na Praça da Faruk Salmen e não retornou. Com o reconhecimento feito a partir das imagens do vídeo, a polícia agora mudou o direcionamento da investigação de desaparecimento para homicídio.

As imagens do vídeo chocam pela frieza e brutalidade dos assassinos, que parecem se divertir com toda a selvageria demonstrada durante a execução. Em determinado momento, eles chegam a comentar que a vítima estaria sendo morta daquela maneira por pertencer a uma facção rival, informação que não foi confirmada oficialmente pela polícia.

A titular da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil em Parauapebas, delegada Yanna Azevedo, informou ao portal Parauapebas que, a partir de elementos do vídeo compartilhado nas redes sociais, as autoridades pretendem também qualificar os envolvidos nesse crime bárbaro.

Até o momento ainda não se sabe onde os assassinos deixaram o corpo de José Antônio. Esse, aliás, não foi um caso isolado no município, que vive uma onda de violência. No dia 9 de abril, no bairro São Lucas, outra vítima de homicídio também teve a cabeça arrancada e as vísceras expostas.

A polícia pede a colaboração da população para solucionar esse crime. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos suspeitos e do corpo da vítima pode e deve ser repassada pelo Whatsapp (94) 98198-3350, pelo Disque-Denúncia (181) ou via Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.