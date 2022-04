Vídeo ajuda polícia a chegar aos suspeitos da tentativa de homicídio em Parauapebas

As imagens mostram que são 22h53, desta segunda-feira (18), quando o grupo de quatro jovens aparece na rua do bairro da Paz, em Parauapebas, e, com determinação, param na porta do bar e três deles atiram contra um outro homem, que está sentado quase na porta do boteco. A vítima fica estirada na cadeira enquanto quem está no bar corre para dentro do estabelecimento e os atiradores correm na rua, para o mesmo lado de onde surgiram. Com informações do site Correio de Carajás

O homem, que recebeu quatro tiros, não teve o nome divulgado. Ele foi levado por familiares para o Hospital Municipal de Parauapebas, município do sudeste do Pará. Até então, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Toda a ação no bairro da Paz, em Parauapebas, foi captada por uma câmera de segurança da rua. Dos quatro jovens, um fica mais atrás e não parece ter arma, esse é o último que corre do local, como se quisesse ter certeza de que o alvo foi atingido. Os outros três jovens ao chegarem na porta do bar, sacaram as armas da cintura e atiraram de imediato.

Ao correrem eles entram num veículo Ford Ka Branco, que já os esperava próximo ao bar. A polícia não tinha a placa do Ford Ka, mas fez rondas e acabou localizando o trio. Eles foram presos em outro carro, no veículo Chevrolet Onix prata, na esquina da rua JK com a avenida Sol Poente, já no bairro Rio Verde.

A polícia suspeitou do percurso do Onix, fez o cerco e prendeu os três que já estão à disposição da Justiça, em Parauapebas. Não há informação sobre a prisão do quatro homem, que não atirou.