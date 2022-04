Três suspeitos de tentativa de assassinato são presos em Parauapebas 

Três suspeitos foram detidos pela equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), em Parauapebas, na madrugada desta terça-feira (19). Conforme a polícia, os homens teriam atirado contra o cliente de um bar no bairro da Paz, foram perseguidos e, finalmente, localizados na cidade, do sudeste do Pará. Com informações do site Correio de Carajás

Os policiais realizaram buscas após a denúncia da tentativa de assassinato, ainda na noite de segunda-feira (18). Horas depois, uma guarnição do 23º BPM abordou o veículo Chevrolet Onix prata, na esquina da rua JK com a avenida Sol Poente, já no bairro Rio Verde. Os policiais suspeitaram da trajetória do carro.

Na abordagem, a polícia localizou no veículo o condutor, Elson da Silva Pereira, e, ainda, Maxsuel Cândida Silva Sousa e Yuri dos Santos Reis, esse último, segundo os policiais, foi detido recentemente por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional.

Os agentes encontraram uma pistola Taurus G2C preta de 9 milímetros com a numeração raspada contendo 10 munições. A arma estava com Maxsuel. No carro também havia um revólver calibre 38 e seis munições, com Yuri.

A polícia ainda informa que encontrou com os detidos, 32 gramas de cocaína e a quantia de R$ 1.000,00, em notas de R$ 50,00. Os aparelhos celulares dos três suspeitos foram apreendidos, assim como o veículo.

A PM apresentou os suspeitos à Delegacia de Polícia Civil para aplicação dos procedimentos cabíveis.