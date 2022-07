Fã tenta abraçar rapper Lil Baby em show e é empurrado por segurança para fora do palco; vídeo

Uma situação estarrecedora que aconteceu no show do rapper Lil Baby, realizado na Suíça durante o último final de semana, viralizou na web. Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra quando um fã invadiu o palco e tentou abraçar o rapper, no entanto, um segurança aparece e empurra o rapaz violentamente para longe do cantor.

O fã caiu entre as grades que separavam a plateia de Lil Baby. Após a situação, o rapper continuou cantando, mesmo depois de uma grande parte da multidão gritar por conta da agressão. Confira o momento:

Segundo pessoas que estavam na multidão do show, assim que acabou de cantar a música, o cantor perguntou se o fã estava bem. Porém, não há informações se o homem foi atendido por uma equipe médica no local ou se vai tomar alguma medida legal contra o segurança.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)