Palco desaba durante evento junino na Bahia; veja o vídeo

Um grande susto foi registrado na madrugada deste sábado (26) durante uma festa junina. O palco do evento que ocorria na cidade de Ipirá, na Bahia, desabou durante o show de uma banda. O momento do acidente foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a banda do cantor Ronny Peruano tocando e o vocalista dançando com o influenciador digital Darley Felipe. Em poucos segundos, o centro do palco cede e parte da banda cai. Veja o vídeo:

O cantor Ronny Peruano também publicou um vídeo de esclarecimento nas redes. Ele disse que machucou a perna no momento da queda, mas que conseguiu continuar as apresentações planejadas no dia.

"Foi uma situação bem constrangedora, de verdade, mas graças a Deus ninguém teve nada grave", disse. Ele lamentou a quantidade de "memes" com a situação que foram publicados nas redes sociais.