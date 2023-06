Explosão em barragem na Ucrânia causa inundações no sul do país; região é evacuada; vídeo

O governo da Ucrânia informou que 80 povoados podem ter sido inundados após a explosão de uma barragem da usina hidrelétrica de Nova Kakhovka, na região de Kherson, sul do país, nesta terça-feira (6). Moradores da região do Rio Dnipro estão deixando suas casas. Localizada em uma área de disputa territorial, a estrutura é controlada em parte pela Rússia, em guerra com o país vizinho desde fevereiro do ano passado. As duas nações trocaram acusações sobre a autoria do ataque.

De acordo com a agência estatal RIA, 22 mil pessoas podem ser afetadas com a explosão. Com a destruição da estrutura, o nível da água subiu 5 metros, deixando ilhas fluviais submersas. O chefe da região de Kherson, ligado ao governo da Ucrânia, alertou que a água pode atingir níveis críticos nas próximas horas.

Inicialmente, o prefeito da cidade onde fica a usina, ligado ao governo russo, negou a explosão, relatada por autoridades ucranianas. Porém, momentos depois, ele mudou a versão, e informou que a estrutura tinha sido alvo de um bombardeio das forças da Ucrânia.

A barragem foi construída em 1956 e possui um reservatório de 18 km³, que fornece água para a península da Crimeia e para a usina nuclear de Zaporizhzhia, ambas em territórios ucranianos controlados pela Rússia.