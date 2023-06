Fontes dizem que Ucrânia tem agentes na Rússia e está dando a eles drones para realizar ataques

Uma rede de agentes e simpatizantes tem sido cultivada pela Ucrânia dentro da Rússia, com o objetivo de realizar atos de sabotagem contra alvos russos. O país teria começado a fornecer a eles drones para realizar ataques, segundo pessoas familiarizadas com a inteligência dos Estados Unidos sobre o assunto. As informações são da CNN.

Segundo a reportagem, autoridades dos EUA acreditam que esses agentes pró-ucranianos realizaram um ataque de drones que teve como alvo o Kremlin no início de maio, lançando as pequenas aeronaves de dentro da Rússia, em vez de levá-los da Ucrânia para Moscou. Não está claro se outros ataques de drones realizados nos últimos dias também foram lançados de dentro da Rússia ou conduzidos por essa rede.

VEJA MAIS:

A Ucrânia teria desenvolvido células de sabotagem dentro da Rússia, compostas por uma mistura de simpatizantes pró-ucranianos e agentes bem treinados neste tipo de guerra, de acordo com as autoridades americanas. Acredita-se que o país tenha fornecido a eles drones fabricados na Ucrânia, e não há evidências de que qualquer um dos ataques com drones tenha sido conduzido usando drones fornecidos pelos EUA.

As autoridades não puderam dizer conclusivamente, no entanto, como a Ucrânia conseguiu colocar os drones atrás das linhas inimigas, mas duas das fontes disseram à CNN que o país estabeleceu rotas de contrabando bem praticadas que poderiam ser usadas para enviar drones ou componentes para a Rússia, onde poderiam ser montado.

Contrabando

Como observado por um oficial de inteligência europeu, a fronteira russo-ucraniana é vasta e muito difícil de controlar, tornando-a propícia para o contrabando, algo que, segundo o oficial, os ucranianos vêm fazendo na maior parte da década que eles estiveram em guerra com as forças pró-Rússia. "Você também deve considerar que esta é uma área periférica da Rússia. A sobrevivência é um problema de todos, então o dinheiro faz maravilhas", disse.

Também não se sabe quem está controlando esses ativos, disseram as fontes à CNN, embora as autoridades americanas acreditem que a comunidade de inteligência da Ucrânia esteja envolvida. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estabeleceu parâmetros gerais para o que seus serviços de inteligência e segurança podem fazer, disseram duas das fontes, mas nem todas as operações exigem sua aprovação.

'Algodão'

Um porta-voz do chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia sugeriu à CNN que as misteriosas explosões e ataques de drones dentro da Rússia continuariam. "Vamos comentar casos de ‘algodão’ somente após a nossa vitória", disse ele. "Algodão" é uma gíria que os ucranianos usam para falar de explosões, geralmente na Rússia ou em territórios ocupados pelos russos na Ucrânia.

Citando o chefe do Serviço de Segurança, Vasyl Malyuk, o porta-voz acrescentou que, independentemente disso, "o ‘algodão’ está queimando, está queimando e continuará queimando".