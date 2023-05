Rússia x Ucrânia: Saiba quais são as 7 exigências feitas por Vladimir Putin para acabar com a guerra

Diante de pressões recebidas até da China, Vladimir Putin autorizou o seu vice-ministro de Relações Exteriores, Mikhail Galuzin, enviar à Ucrânia as condições do governo russo para o fim da guerra.

O vice-ministro convocou a agência de notícias Tass e apresentou as condições. Galuzin destacou que a Ucrânia deve renunciar à sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Pelo direito internacional —que é o direito das gentes—, a renúncia é ato irretratável e soberano. Assim, não poderia haver objeção por parte da Otan.

Uma outra condição destacada por Mikhail Galuzin também envolve a renúncia por parte da Ucrânia. Trata-se da renúncia à adesão à União Europeia. Como é de conhecimento geral, a Ucrânia já obteve, usando uma terminologia diplomática eclesiástica do Vaticano, o "nihil obstat" dos Estados membros da União Europeia. Ursula von der Leyn, presidente da Comissão Europeia, é uma grande defensora da entrada da Ucrânia na União Europeia. Outra condição imposta pela Rússia é que a Ucrânia adote uma postura de Estado neutro.

VEJA MAIS

No entanto, no contexto do direito internacional, isso pode ser apenas temporário e não algo permanente, como Putin deseja. Isso se deve às mudanças e variações geopolíticas e geoestratégicas globais.

No caso, imagine-se, por exemplo, a situação em que a Rússia promovesse a invasão da Moldávia e a Ucrânia fosse obrigada a adotar uma postura neutra. Na realidade, essa condição é juridicamente impossível. De acordo com os serviços de inteligência ocidentais, a invasão da Moldávia seria o próximo passo de Putin, caso a conquista da Ucrânia ocorresse rapidamente, como ele espera.

Além da posição neutra, outra condição seria a obrigatoriedade do uso da língua russa como língua oficial do Estado.

Também disse Mikhail Galuzin de outra condição, ou seja, de a Ucrânia parar de receber armas do Ocidente. Seria o mesmo de não se armar, salvo se voltar à compra de armas de fabricação russa.

Putin quer todo o desejado antes da invasão. A consolidação da tomada "manu malitare" da Crimeia. Também transformar a região do Dombass em outra Crimeia, de modo a controlar toda a área, incluída a navegação no mar de Azov, por Mariupol e Taganrog. Sobre isso, teria o controle de três pontos do Mar d'Azov: o do lado russo, mais os lados da Crimeia e o litoral de Kherson, Mariupol e Taganrog.

A China designou o diplomata Li Hui para iniciar a construção de um clima para se partir posteriormente a medidas concretas e definitivas de paz. Li Hui, que chegou a Moscou na última sexta feira (26), e recebeu as exigências da Rússia. Por isso, Putin entendeu em torná-las públicas, isto pela voz do vice-ministro Mikhail Galuzin.

Veja as sete condições de Putin

1 - Cessação das hostilidades da parte das forças armadas ucranianas;

2 - Parar de receber armas ocidentais;

3 - Retorno da Ucrânia ao status neutro, com renúncia a aderir à Otan à União Europeia;

4 - Reconhecimento das novas realidades territoriais que se desenvolveram e diante da regra do direito dos povos à autodeterminação;

5 - Tutela do direito dos cidadãos de língua russa e das minorias nacionais;

6 - Garantir o status da língua russa como língua de Estado;

7- Respeito aos direitos humanos fundamentais, compreendida a liberdade de religião.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).