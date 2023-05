Vídeo mostra míssil caindo ao lado de carros em avenida movimentada de Kiev, na Ucrânia; assista

Imagens gravadas de dentro de um veículo mostram um míssil caindo perto de vários carros, em uma avenida movimentada de Kiev, capital da Ucrânia, país em guerra com a Rússia desde fevereiro do ano passado. A cidade tem sido alvo de ataques mais fortes por parte dos russos nos últimos dias. O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado na segunda-feira (29) e mostra que o míssil quase atingiu um dos veículos.

De acordo com Valeriy Zaluzhnyi, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, 11 mísseis de cruzeiro e balísticos disparados no segundo dos ataques de segunda-feira a Kiev foram abatidos. Nenhum grande dano foi relatado. Porém, apesar de todos os mísseis russos terem sido derrubados, uma pessoa no distrito central de Podil foi levada ao hospital, de acordo com as autoridades do país.

A Ucrânia também afirma ter abatido mais de 20 drones. Uma mulher de 27 anos ficou ferida na queda de destroços. Vários distritos foram atingidos no centro e nas cidades do entorno da capital.