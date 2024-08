Ex-primeira dama acusa Alberto Fernández em tribunal de ter a obrigado a abortar

Em uma declaração apresentada no tribunal de Madri na última segunda-feira (12/08), Fabiola Yañez, ex-primeira dama da Argentina, revelou detalhes sobre um aborto ocorrido durante o início de seu relacionamento com Alberto Fernández.

Yañez falou sobre "violência reprodutiva" e alegou que Fernández, antes de se comprometer com ela, fez uma afirmação ao seu filho Estanislao. "Era tal a sua perversão que ele disse ao filho [Estanislao] que eu estava grávida, para depois me responsabilizar pelo aborto".

Em seu relato de 18 páginas, Yañez detalhou a reação negativa de Fernández ao descobrir a gravidez, citando suas palavras: “Temos que resolver isso. Você tem que abortar”. Ela também mencionou episódios de violência, incluindo um incidente onde teria sofrido chutes no estômago durante uma gravidez posterior. Caso confirmadas, essas alegações poderiam agravar ainda mais a situação do ex-presidente. A Justiça investiga ainda a possibilidade de outra perda de gravidez em 2021, enquanto o casal residia na quinta de Olivos, sobre a qual Yañez ainda não se pronunciou.

Yañez detalhou a natureza controladora e tóxica do relacionamento com Fernández, afirmando que ele a forçava a responder suas mensagens a cada três minutos e a evitar amizades. A ex-primeira dama revelou que Fernández, enquanto ela estava em casa, mantinha relacionamentos com outras mulheres, o que ela descobriu posteriormente.

Sobre a gravidez, Yañez explicou que o casal começou a morar junto e, confiando nas promessas de Fernández de formar uma família, ela engravidou. No entanto, ao contar a notícia a Fernández, a resposta dele foi de desprezo e rejeição. Yañez relatou que Fernández a ignorou completamente, a tratando como um "móvel na própria casa".

Após este episódio, o casal passou um tempo separado. Yañez recordou a dificuldade em lidar com a situação e a pressão de Fernández para abortar.

"Ele dizia: ‘Não posso dizer a ninguém que vou ter um filho com você em tão pouco tempo’, e eu respondia, ‘Mas então por que você não me disse? Teríamos tomado cuidado’. Ele me dizia: ‘Temos que resolver isso, você tem que abortar’", relatou a ex-primeira dama.