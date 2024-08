Ex-primeira-dama argentina mostra hematomas após denunciar Fernández por violência; veja

Após denunciar o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernández, por violência física e assédio, Fabiola Yañez, ex-primeira-dama do país, exibiu imagens de hematomas no braço e no rosto que teriam sido provocados pelas agressões. As informações foram divulgadas pelo site de notícias argentino Infobae, nesta quinta-feira (08.08), a partir de troca de imagens e conversas entre o ex-casal pelo WhatsApp.

Em uma das mensagens, Fabiola Yañez diz a Alberto: "Você tem me agredido há três dias seguidos". Em outro trecho, ela afirma que o então companheiro a agride "o tempo todo".

"É insólito. Não pode me fazer isso quando eu não te fiz nada. E tudo o que tento fazer com a mente centrada é te defender, e você me agride fisicamente. Não há explicação", diz a ex-primeira-dama, que denunciou o político na última terça-feira (06.08).

Ainda conforme as informações divulgadas pelo site, o ex-presidente pede nas mensagens que mulher para de discutir e justificou que eles brigavam "por causa dos outros". Em um trecho, ele pede: "Por favor. Venha."

Ex-primeira-dama mostra as marcas deixadas pelas agressões (Infobae / Reprodução / Via Portal G1)

Porém, em outra mensagem, Fabíola reclama que foi agredida novamente. "Você está louco", ela diz, e Fernández respondeu que se sentia mal. "Estou com dificuldade para respirar. Por favor, pare. Estou me sentindo muito mal", diz o ex-presidente após a mulher afirmar que estava sendo agredida há três dias.

Segundo a denúncia de Fabíola, as agressões ocorreram quando ela vivia na Quinta de Olivos, residência oficial da presidência argentina, entre 2019 e 2023, quando o então companheiro era presidente. Alberto Fernández nega as acusações e afirma que vai apresentar à Justiça "as provas e testemunhos que evidenciarão o que realmente aconteceu".

O juiz federal Julián Ercolini ordenou imediatamente medidas de "restrição" e "proteção" para a mulher, determinando, inclusive, que o ex-presidente não se aproxime dela e que não deixe o país.